RT в Telegram
Подпишись

Фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 год как дату для расширения ЕС

Короткая ссылка
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 год как дату для расширения Европейского союза.
Фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 год как дату для расширения ЕС
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

«Я уверена, что Молдавия быстро продвинется на своём пути в ЕС. Её усилия впечатляют», — сказала она.

При этом фон дер Ляйен добавила, что так как членство в Евросоюзе — процесс, основанный прежде всего на заслугах, «не стоит ориентироваться на 2030 год», так как у кого-то это может произойти быстрее или медленнее.

Она также заявила, что совет ЕС в декабре обсудит рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров по приёму Украины и Молдавии в Евросоюз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить