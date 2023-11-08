Фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 год как дату для расширения ЕС
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Об этом пишет РИА Новости.
«Я уверена, что Молдавия быстро продвинется на своём пути в ЕС. Её усилия впечатляют», — сказала она.
При этом фон дер Ляйен добавила, что так как членство в Евросоюзе — процесс, основанный прежде всего на заслугах, «не стоит ориентироваться на 2030 год», так как у кого-то это может произойти быстрее или медленнее.
Она также заявила, что совет ЕС в декабре обсудит рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров по приёму Украины и Молдавии в Евросоюз.