Фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 год как дату для расширения ЕС

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 год как дату для расширения Европейского союза.

Об этом пишет РИА Новости.

«Я уверена, что Молдавия быстро продвинется на своём пути в ЕС. Её усилия впечатляют», — сказала она.

При этом фон дер Ляйен добавила, что так как членство в Евросоюзе — процесс, основанный прежде всего на заслугах, «не стоит ориентироваться на 2030 год», так как у кого-то это может произойти быстрее или медленнее.

Она также заявила, что совет ЕС в декабре обсудит рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров по приёму Украины и Молдавии в Евросоюз.