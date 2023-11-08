МИД: соглашение России и Греции об открытии греческого генконсульства прекращено

Действие соглашения от 2002 года между российским и греческим правительствами об открытии генконсульства Греции в Москве прекращено.

Заявление МИД России опубликовано на сайте официального интернет-портала правовой информации.

Как сказано в документе, 1 ноября текущего года прекращено действие соглашения между правительствами России и Греции об открытии греческого генконсульства в Москве, заключённого в форме обмена нотами от 22 февраля 2002 года.

В конце августа сообщалось, что власти Греции намерены расторгнуть контракт с Россией на техническое обслуживание зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» и «Оса-АКМ».