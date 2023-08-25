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Pronews: Греция расторгнет сделку с Россией на техобслуживание ЗРК «Тор» и «Оса»

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Власти Греции намерены расторгнуть контракт с Россией на техническое обслуживание зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» и «Оса-АКМ».
Pronews: Греция расторгнет сделку с Россией на техобслуживание ЗРК «Тор» и «Оса»
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом сообщает портал pronews.gr.

«Министр национальной обороны Никос Дендиас объявляет, что новых контрактов на поддержку, то есть закупку запасных частей и услуг, «Тор-М1» и «Оса-АКМ» не будет», — говорится в публикации.

По данным портала, об этом решении греческой стороны говорится в секретном документе.

Отмечается, что на вооружении армии Греции находится 21 самоходный ракетный комплекс «Тор-М1» и 38 «Оса-АКМ».

Портал не исключил, что вместе с ЗРК большой дальности С-300ПМУ1 оружие отправят через третьи страны на Украину.

В феврале стало известно, что Греция не будет поставлять Украине ЗРК С-300, базирующиеся на острове Крит.

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