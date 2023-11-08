В ГД прокомментировали слова Путина о попытках некоторых стран расшатать власть в СНГ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что некоторые государства напрямую пытаются расшатать законную власть в странах Содружества Независимых Государств и подорвать связи между членами СНГ.

«Ничего нового, это постоянно происходит. Мы это видим в нескольких странах: это и Казахстан, и Киргизия, и Таджикистан, и в Белоруссии совсем недавно, и за этим стоят спецслужбы определённых стран. Мы это всё прекрасно знаем, всё понимаем», — рассказал депутат.

По его словам, попытка «расшатать» ситуацию, разрушить отношения, которые исторически сложились между Россией и рядом стран, а также между самими государствами внутри СНГ, это «систематическая, нескончаемая работа» этих спецслужб.

Кроме того, как пояснил Чепа, президент в очередной раз подчёркивает, что «провокационная работа не прекращается».

Ранее Путин заявил о том, что некоторые государства напрямую пытаются расшатать законную власть в странах Содружества Независимых Государств и подорвать связи между членами СНГ.

По его мнению, странам СНГ предстоит большая превентивная работа по обеспечению безопасности объединения.