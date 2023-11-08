RT в Telegram
Подпишись

В ГД прокомментировали слова Путина о попытках некоторых стран расшатать власть в СНГ

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что некоторые государства напрямую пытаются расшатать законную власть в странах Содружества Независимых Государств и подорвать связи между членами СНГ.
В ГД прокомментировали слова Путина о попытках некоторых стран расшатать власть в СНГ
  • РИА Новости

«Ничего нового, это постоянно происходит. Мы это видим в нескольких странах: это и Казахстан, и Киргизия, и Таджикистан, и в Белоруссии совсем недавно, и за этим стоят спецслужбы определённых стран. Мы это всё прекрасно знаем, всё понимаем», — рассказал депутат.

По его словам, попытка «расшатать» ситуацию, разрушить отношения, которые исторически сложились между Россией и рядом стран, а также между самими государствами внутри СНГ, это «систематическая, нескончаемая работа» этих спецслужб.

Кроме того, как пояснил Чепа, президент в очередной раз подчёркивает, что «провокационная работа не прекращается».

Ранее Путин заявил о том, что некоторые государства напрямую пытаются расшатать законную власть в странах Содружества Независимых Государств и подорвать связи между членами СНГ.

По его мнению, странам СНГ предстоит большая превентивная работа по обеспечению безопасности объединения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить