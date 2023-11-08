Путин считает, что СНГ следует превентивно работать над защитой от угроз
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Как подчеркнул Путин, в пространстве СНГ сохраняются такие угрозы, как терроризм и организованная преступность, наркоторговля и незаконная миграция, подчеркнул Путин.
«Всё это требует не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы», — заявил президент России.
В интервью «Казахстанской правде» Владимир Путин отметил, что Содружество Независимых Государств остаётся неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности в Евразии.