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Путин считает, что СНГ следует превентивно работать над защитой от угроз

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Странам Содружества Независимых Государств предстоит большая превентивная работа по обеспечению безопасности объединения, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам встречи секретарей советов безопасности стран СНГ.
Путин считает, что СНГ следует превентивно работать над защитой от угроз
  • kremlin.ru

Как подчеркнул Путин, в пространстве СНГ сохраняются такие угрозы, как терроризм и организованная преступность, наркоторговля и незаконная миграция, подчеркнул Путин.

«Всё это требует не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы», — заявил президент России.

В интервью «Казахстанской правде» Владимир Путин отметил, что Содружество Независимых Государств остаётся неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности в Евразии.

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