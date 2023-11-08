Аналитик заявил об отсутствии равноправия в отношениях между Польшей и Украиной

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о том, что о присоединении Украины к Евросоюзу не может быть и речи, пока не будет решён вопрос об эксгумации останков жертв Волынской резни.

Как подчеркнул Денисов, во взаимоотношениях этих двух стран, по крайней мере с польской стороны, «никогда не будет никакого намёка на равноправие».

«В рамках этого дуэта всегда есть первый номер, всегда есть второй номер. Эти места предопределены. Мы видим за последние несколько месяцев волны обострений и затишья, обострений и затишья. Сначала был вопрос, связанный с поставками сельскохозяйственной продукции, буквально на днях — проблемы, связанные с тем, что из-за льготного режима для украинских перевозчиков разоряются польские перевозчики», — объяснил эксперт.

В этом контексте, по его словам, совершенно логично звучит заявление заместителя министра иностранных дел Польши относительно «внезапно» появившейся проблемы.

«Вот её не было, только проблема с перевозчиками возникла, тут же возникла эта проблема (с эксгумацией. — RT). Вот эта морковка в виде присоединения к ЕС с Украиной сыграет много раз злую шутку, и так называемые польские партнёры выдавят все возможные преференции для себя и просто заставят Украину пойти на любые шаги. Эксгумация — не такая большая проблема, но и это заставят. Пока Украина всё это не сделает, (речь. — RT) даже не о том, присоединится Киев или нет, просто даже диалога никакого толком и не будет, заблокируют просто», — заключил собеседник RT.

Ранее в МИД Польши заявили, что Украина не войдёт в ЕС без эксгумации останков поляков.

4 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Киев для обсуждения вступления Украины в Евросоюз.