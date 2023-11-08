RT в Telegram
Подпишись

Аналитик заявил об отсутствии равноправия в отношениях между Польшей и Украиной

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о том, что о присоединении Украины к Евросоюзу не может быть и речи, пока не будет решён вопрос об эксгумации останков жертв Волынской резни.
Аналитик заявил об отсутствии равноправия в отношениях между Польшей и Украиной
  • AP

Как подчеркнул Денисов, во взаимоотношениях этих двух стран, по крайней мере с польской стороны, «никогда не будет никакого намёка на равноправие».

«В рамках этого дуэта всегда есть первый номер, всегда есть второй номер. Эти места предопределены. Мы видим за последние несколько месяцев волны обострений и затишья, обострений и затишья. Сначала был вопрос, связанный с поставками сельскохозяйственной продукции, буквально на днях — проблемы, связанные с тем, что из-за льготного режима для украинских перевозчиков разоряются польские перевозчики», — объяснил эксперт. 

В этом контексте, по его словам, совершенно логично звучит заявление заместителя министра иностранных дел Польши относительно «внезапно» появившейся проблемы.

«Вот её не было, только проблема с перевозчиками возникла, тут же возникла эта проблема (с эксгумацией. — RT). Вот эта морковка в виде присоединения к ЕС с Украиной сыграет много раз злую шутку, и так называемые польские партнёры выдавят все возможные преференции для себя и просто заставят Украину пойти на любые шаги. Эксгумация — не такая большая проблема, но и это заставят. Пока Украина всё это не сделает, (речь. — RT) даже не о том, присоединится Киев или нет, просто даже диалога никакого толком и не будет, заблокируют просто», — заключил собеседник RT. 

Ранее в МИД Польши заявили, что Украина не войдёт в ЕС без эксгумации останков поляков.

4 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Киев для обсуждения вступления Украины в Евросоюз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить