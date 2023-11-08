Лавров: Запад ставит своей целью настроить россиян против властей страны

Запад ставит своей целью спровоцировать беспорядки и настроить россиян против властей государства, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, число санкций Запада по отношению к России беспрецедентно и превысило 17 тыс.

«Цели не скрываются: подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах, настроить население против власти. Это прямо декларируемая цель», — подчеркнул российский министр.

Ранее сообщалось, что Лавров принимает участие в посольском круглом столе по урегулированию украинского кризиса. На встрече присутствуют послы из 35 стран.