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Лавров: Запад ставит своей целью настроить россиян против властей страны

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Запад ставит своей целью спровоцировать беспорядки и настроить россиян против властей государства, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: Запад ставит своей целью настроить россиян против властей страны
  • РИА Новости

По его словам, число санкций Запада по отношению к России беспрецедентно и превысило 17 тыс.

«Цели не скрываются: подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах, настроить население против власти. Это прямо декларируемая цель», — подчеркнул российский министр.

Ранее сообщалось, что Лавров принимает участие в посольском круглом столе по урегулированию украинского кризиса. На встрече присутствуют послы из 35 стран.

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