Лавров: Запад ставит своей целью настроить россиян против властей страны
- РИА Новости
По его словам, число санкций Запада по отношению к России беспрецедентно и превысило 17 тыс.
«Цели не скрываются: подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах, настроить население против власти. Это прямо декларируемая цель», — подчеркнул российский министр.
Ранее сообщалось, что Лавров принимает участие в посольском круглом столе по урегулированию украинского кризиса. На встрече присутствуют послы из 35 стран.