Шойгу: Россия и Китай не создают военный блок в отличие от Запада
Об этом он сказал в ходе переговоров с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся в Москве
«Мы, в отличие от некоторых агрессивных стран Запада, не создаём военный блок», — сказал глава российского оборонного ведомства.
По его словам, отношения между Россией и КНР являются образцом стратегического взаимодействия, которое основано на доверии и уважении.
Ранее Шойгу заявил, что войска усиления НАТО в Восточной Европе и странах Балтии с февраля 2022 года увеличили численность в 2,5 раза.