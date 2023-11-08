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Шойгу: Россия и Китай не создают военный блок в отличие от Запада

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Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия и Китай не создают военный блок в отличие от Запада.

Об этом он сказал в ходе переговоров с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся в Москве

«Мы, в отличие от некоторых агрессивных стран Запада, не создаём военный блок», — сказал глава российского оборонного ведомства.

По его словам, отношения между Россией и КНР являются образцом стратегического взаимодействия, которое основано на доверии и уважении.

Ранее Шойгу заявил, что войска усиления НАТО в Восточной Европе и странах Балтии с февраля 2022 года увеличили численность в 2,5 раза.

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