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Шойгу отметил рост численности войск усиления НАТО в Восточной Европе

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Войска усиления НАТО в Восточной Европе и странах Балтии с февраля 2022 года увеличили численность в 2,5 раза.

Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«С февраля прошлого года численность войск усиления блока в Восточной Европе и странах Балтии увеличилась в 2,5 раза и превысила 30 тыс. человек», — заявил Шойгу.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что страны — члены НАТО на будущей неделе проведут ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия будет учитывать при военном планировании учения НАТО у своих границ.

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