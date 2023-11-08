Антонов: США не планировали диалога с Россией по коллективной безопасности
Об этом в своём Telegram-канале сообщило посольство России в США.
«Здесь уверовали в собственную безнаказанность, ускорили процесс расширения НАТО, открыто обходя групповые ограничения ДОВСЕ», — сказал дипломат.
Кроме того, подчеркнул Антонов, США ввязались в гибридную войну с Россией «руками украинцев».
В МИД России заявили, что в полночь на 7 ноября Москва окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе.
Позже в НАТО отметили, что выход России из ДОВСЕ подорвал евроатлантическую безопасность.