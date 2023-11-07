НАТО: выход России из ДОВСЕ подорвал евроатлантическую безопасность

В Североатлантическом альянсе заявили, что выход России из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) подрывает евроатлантическую безопасность.

«Выход России является крайним в серии действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность», — отмечается в заявлении альянса.

Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал в беседе с RT планы НАТО бессрочно приостановить своё участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).

В МИД России заявили, что в полночь на 7 ноября Москва окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе.