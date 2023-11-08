RT в Telegram
Подпишись

Путин отметил хороший темп развития торговли с Казахстаном

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в интервью «Казахстанской правде» отметил хорошие темпы развития торговли с Казахстаном.

«Особо отмечу, что в хорошем темпе растёт взаимный товарооборот», — цитирует слова Путина Кремль.

Российский лидер отметил, что в прошлом году товарооборот увеличился на 10,2% — до рекордных $28,2 млрд.

За 8 месяцев этого года, как заявил Путин, он прибавил ещё 7,6% и составил $18,9 млрд.

Также Путин отметил, что партнёрство России и Казахстана носит особо привилегированный характер.

Кроме того, российский президент заявил о необходимости создания в Евразии единого пространства мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить