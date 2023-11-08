Путин отметил хороший темп развития торговли с Казахстаном
«Особо отмечу, что в хорошем темпе растёт взаимный товарооборот», — цитирует слова Путина Кремль.
Российский лидер отметил, что в прошлом году товарооборот увеличился на 10,2% — до рекордных $28,2 млрд.
За 8 месяцев этого года, как заявил Путин, он прибавил ещё 7,6% и составил $18,9 млрд.
Также Путин отметил, что партнёрство России и Казахстана носит особо привилегированный характер.
Кроме того, российский президент заявил о необходимости создания в Евразии единого пространства мира.