Путин отметил хороший темп развития торговли с Казахстаном

Президент России Владимир Путин в интервью «Казахстанской правде» отметил хорошие темпы развития торговли с Казахстаном.

«Особо отмечу, что в хорошем темпе растёт взаимный товарооборот», — цитирует слова Путина Кремль.

Российский лидер отметил, что в прошлом году товарооборот увеличился на 10,2% — до рекордных $28,2 млрд.

За 8 месяцев этого года, как заявил Путин, он прибавил ещё 7,6% и составил $18,9 млрд.

Также Путин отметил, что партнёрство России и Казахстана носит особо привилегированный характер.

Кроме того, российский президент заявил о необходимости создания в Евразии единого пространства мира.