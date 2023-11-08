Путин заявил о необходимости создания в Евразии единого пространства мира

Создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания необходимо для формирования нового справедливого миропорядка.

С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда», опубликованном на сайте Кремля. Также Путин заявил, что партнёрство России и Казахстана носит особо привилегированный характер.