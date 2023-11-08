Путин заявил о необходимости создания в Евразии единого пространства мира
Создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания необходимо для формирования нового справедливого миропорядка.
С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда», опубликованном на сайте Кремля.
Также Путин заявил, что партнёрство России и Казахстана носит особо привилегированный характер.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен