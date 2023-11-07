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Кирби — об ударах по больницам: Израилю приходится принимать тяжёлые решения

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Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, комментируя удары израильской армии по больницам в секторе Газа, заявил, что Израилю приходится принимать тяжёлые решения.
Кирби — об ударах по больницам: Израилю приходится принимать тяжёлые решения
  • © Majdi Fathi / NurPhoto

«Когда вы ведёте бой в городских условиях, то приходится принимать тяжёлые решения относительно ваших целей», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом Кирби прокомментировал отношения Вашингтона к ударам Израиля по больницам в секторе Газа.

Ранее армия Израиля нанесла удар по больничному комплексу Насера в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек, ещё десятки ранены.

Также сообщалось, что Израиль нанёс авиаудар по психиатрической больнице в секторе Газа.

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