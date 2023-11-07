МИД России: по итогам выборов в Молдавии укрепилась оппозиция

По итогам всеобщих местных выборов в Молдавии укрепилась оппозиция, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Итоги состоявшегося голосования продемонстрировали... существенное укрепление положения оппозиционных сил, представители которых возглавили крупнейшие города Молдавии, включая Кишинёв», — заявила Захарова, её слова приводятся на сайте МИД России.

Она отметила, что это произошло вопреки «беспрецедентной кампании репрессий против оппозиции и независимых СМИ».

Ранее апелляционная палата Кишинёва передала в Конституционный суд дело об отстранении от выборов в Молдавии оппозиционной партии «Шанс».