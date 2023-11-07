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FT: антиукраинская партия становится популярной в Румынии

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Крайне правая партия «Альянс за объединение румын» (AUR) набирает популярность в Румынии.
FT: антиукраинская партия становится популярной в Румынии
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в публикации Financial Times.

Автор материала указывает, что партия становится известнее за счёт высказываний против помощи Украине. Согласно последним опросам, её руководитель Джордж Симион среди всех местных политиков занимает третье место по популярности с 18% голосов.

Члены партии утверждают, что конфликт на Украине не относится к делам Румынии, поэтому Бухарест должен прекратить транзит украинских продуктов через свою территорию, а также не передавать Киеву оружие и не принимать на обучение лётчиков ВСУ.

Ранее издание Hindustan Times написало, что Владимир Зеленский уехал с позором после отказа выступить в парламенте Румынии.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

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