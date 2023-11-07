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Евросоюз принял к сведению отмену информирования генсека СЕ о режиме ЧС в России

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Европейский союз принял к сведению подписание президентом России Владимиром Путиным закона, отменяющего информирование генсека Совета Европы о введении в стране чрезвычайного или военного положения.
Евросоюз принял к сведению отмену информирования генсека СЕ о режиме ЧС в России
  • AP

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы принимаем к сведению поправки к российскому законодательству», — сказал он, слова чиновника приводит «Лента.Ру».

Стано отметил, что Россия всё ещё «связана своими обязательствами» по Международному пакту о гражданских и политических правах и «другим договорам».

2 ноября Путин подписал федеральный конституционный закон, согласно которому отменяется необходимость информирования генсека Совета Европы в случае введения на территории России чрезвычайного или военного положения.

Документ при этом сохраняет необходимость уведомления Генсекретаря ООН.

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