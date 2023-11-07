Евросоюз принял к сведению отмену информирования генсека СЕ о режиме ЧС в России
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Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Мы принимаем к сведению поправки к российскому законодательству», — сказал он, слова чиновника приводит «Лента.Ру».
Стано отметил, что Россия всё ещё «связана своими обязательствами» по Международному пакту о гражданских и политических правах и «другим договорам».
2 ноября Путин подписал федеральный конституционный закон, согласно которому отменяется необходимость информирования генсека Совета Европы в случае введения на территории России чрезвычайного или военного положения.
Документ при этом сохраняет необходимость уведомления Генсекретаря ООН.