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Путин подписал закон об отмене информирования генсека СЕ о режиме ЧС в России

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Российский президент Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, согласно которому отменяется необходимость информирования генсека Совета Европы (СЕ) в случае введения на территории России чрезвычайного или военного положений.
Путин подписал закон об отмене информирования генсека СЕ о режиме ЧС в России
  • РИА Новости

Закон опубликован на портале правовой информации. 

Документ при этом сохраняет необходимость уведомления Генсекретаря ООН.

Ранее Совет Федерации одобрил соответствующий закон.

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