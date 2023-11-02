Путин подписал закон об отмене информирования генсека СЕ о режиме ЧС в России
Российский президент Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, согласно которому отменяется необходимость информирования генсека Совета Европы (СЕ) в случае введения на территории России чрезвычайного или военного положений.
- РИА Новости
Закон опубликован на портале правовой информации.
Документ при этом сохраняет необходимость уведомления Генсекретаря ООН.
Ранее Совет Федерации одобрил соответствующий закон.
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