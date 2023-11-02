Путин подписал закон об отмене информирования генсека СЕ о режиме ЧС в России

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, согласно которому отменяется необходимость информирования генсека Совета Европы (СЕ) в случае введения на территории России чрезвычайного или военного положений.

РИА Новости

Закон опубликован на портале правовой информации. Документ при этом сохраняет необходимость уведомления Генсекретаря ООН. Ранее Совет Федерации одобрил соответствующий закон.