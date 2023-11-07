ВОЗ подтвердила проведение ампутаций без анестезии в секторе Газа

В секторе Газа некоторым раненым проводят ампутации без анестезии из-за нехватки препаратов и проблем с доступом к больницам, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.

«Раненым в Газе делают ампутации без анестезии. Я не знаю пропорции, это может быть 10% ампутаций, 20% или даже один раз, вопрос не в этом. Даже если это бы произошло только один раз, это неприемлемо», — цитирует его РИА Новости.

По словам Линдмайера, в анклаве дефицит анестетиков и других лекарств, а больницы переполнены, что создаёт трудности в предоставлении медпомощи для тысяч раненых.

Ранее Al Jazeera со ссылкой на ВОЗ также сообщала о проведении ряда операций в регионе без анестезии.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о риске краха гуманитарной инфраструктуры в секторе Газа.