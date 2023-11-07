В ВОЗ заявили, что не могут проверить, что находится под больницами в Газе

ВОЗ не может проверить, что находится под больницами в секторе Газа, но медучреждения заполнены пациентами и людьми, которым требуется помощь, заявил официальный представитель организации Кристиан Линдмайер.

«Мы не можем проверить, что находится под больницами в Газе. Что мы можем сказать, так это то, что больницы заполнены пациентами, медицинским персоналом и людьми, ищущими убежища», — цитирует его РИА Новости.

По словам Линдмайера, любые удары по больницам или машинам скорой помощи неприемлемы.

Ранее неназванный представитель Министерства здравоохранения сектора Газа в интервью Al Jazeera сообщил, что израильские военные потребовали от администрации детской больницы «Ар-Рантиси» в секторе Газа немедленно освободить здание, чтобы они могли нанести по нему удар.

До этого десятки человек стали жертвами удара армии Израиля по школе в секторе Газа, где укрывались беженцы.