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В ВОЗ заявили, что не могут проверить, что находится под больницами в Газе

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ВОЗ не может проверить, что находится под больницами в секторе Газа, но медучреждения заполнены пациентами и людьми, которым требуется помощь, заявил официальный представитель организации Кристиан Линдмайер.
В ВОЗ заявили, что не могут проверить, что находится под больницами в Газе
  • РИА Новости

«Мы не можем проверить, что находится под больницами в Газе. Что мы можем сказать, так это то, что больницы заполнены пациентами, медицинским персоналом и людьми, ищущими убежища», — цитирует его РИА Новости.

По словам Линдмайера, любые удары по больницам или машинам скорой помощи неприемлемы.

Ранее неназванный представитель Министерства здравоохранения сектора Газа в интервью Al Jazeera сообщил, что израильские военные потребовали от администрации детской больницы «Ар-Рантиси» в секторе Газа немедленно освободить здание, чтобы они могли нанести по нему удар.

До этого десятки человек стали жертвами удара армии Израиля по школе в секторе Газа, где укрывались беженцы.

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