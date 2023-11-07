WAFA: в Газе из-за удара ВС Израиля погиб журналист Мухаммад Абу Хасира

В Газе погиб палестинский журналист Мухаммад Абу Хасира, также из-за ударов армии Израиля погибли 42 его родственника, включая сыновей и братьев, сообщает Палестинское новостное агентство (WAFA).

«Наш коллега Абу Хасира погиб в результате израильской бомбардировки его дома, расположенного недалеко от рыбацкого порта к западу от города Газа», — сообщает агентство.

Как ранее заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак, у Израиля, возможно, есть всего несколько недель на уничтожение палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, потому что общественное мнение в США и других странах стремительно склоняется против бомбардировок, которые устраивает израильская армия в анклаве.