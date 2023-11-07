RT в Telegram
Подпишись

Компания Nike обвинила New Balance и Skechers в краже технологии производства

Короткая ссылка
Производитель спортивной одежды Nike подал иск против компаний New Balance и Skechers по обвинению в краже запатентованной технологии производства верхней части кроссовок.
Компания Nike обвинила New Balance и Skechers в краже технологии производства
  • Gettyimages.ru

Согласно заявлениям Nike, поданным в окружные суды штатов Калифорния и Массачусетс, компании Skechers и New Balance «использовали технологию Flyknit от Nike без разрешения» правообладателя.

Уточняется, что речь идёт о кроссовках New Balance моделей Fresh Foam и FuelCell, а также Ultra Flex и Glide Step от Skechers.

Ранее владелец Love is… отсудил 150 тыс. рублей у производителя тульских пряников.

Суд установил, что ответчики производили пряники с элементами, похожими на товарные знаки истца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить