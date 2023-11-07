Компания Nike обвинила New Balance и Skechers в краже технологии производства

Производитель спортивной одежды Nike подал иск против компаний New Balance и Skechers по обвинению в краже запатентованной технологии производства верхней части кроссовок.

Согласно заявлениям Nike, поданным в окружные суды штатов Калифорния и Массачусетс, компании Skechers и New Balance «использовали технологию Flyknit от Nike без разрешения» правообладателя.

Уточняется, что речь идёт о кроссовках New Balance моделей Fresh Foam и FuelCell, а также Ultra Flex и Glide Step от Skechers.

Ранее владелец Love is… отсудил 150 тыс. рублей у производителя тульских пряников.

Суд установил, что ответчики производили пряники с элементами, похожими на товарные знаки истца.