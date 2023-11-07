Захарова высказалась о заявлении Израиля по поводу применения ядерного оружия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьёв LIVE» высказалась о заявлении израильских властей по поводу применения ядерного оружия.

«Это вызвало огромное количество вопросов. Вопрос номер один: получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия? Следующие вопросы, которые появились у всех: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?» — цитирует её РИА Новости.

Ранее министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху назвал сброс бомбы на Газу одним из вариантов решения палестино-израильского конфликта. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение об отстранении Элияху от участия в заседаниях правительства.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в связи с заявлением Израиля о ядерном оружии призвал СБ ООН и МАГАТЭ принять меры по денуклеаризации еврейского государства.