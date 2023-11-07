Hürriyet: Блинкену в Турции заявили, что США ставят всех в трудное положение

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил американскому госсекретарю Энтони Блинкену, что США ставят всех в трудное положение своей позицией по палестино-израильскому конфликту. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

По информации издания, во время встречи 6 ноября Фидан довёл до американского коллеги позицию Турции, согласно которой Израиль совершает преступления против человечности, проводя бомбардировки сектора Газа.

Фидан, как пишет газета, заявил Блинкену, что в регионе «царит возмущение».

«Вы также подвергаете опасности свой имидж, потому что вас считают покровителем преступлений, совершённых Израилем», — приводит издание заявление, приписываемое турецкой стороне.

Как ранее писала газета Sabah, Энтони Блинкен попытался обнять Хакана Фидана во время приветствия, но тот отошёл на шаг назад.

По информации турецкой прессы, Фидан сделал это из-за невежливости, которую перед этим проявил американских дипломат.