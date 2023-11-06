Sabah: неудачная попытка Блинкена обнять Фидана стала шоком для госсекретаря
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В материале говорится, что произошедшее стало для Блинкена «шоком».
«Блинкен попытался обнять Хакана Фидана, которому он пожал руку. Однако он испытал новый шок от движения Фидана», — указывается в тексте.
Ранее Блинкен на встрече с Фиданом заявил, что Вашингтон выразил обеспокоенность числом жертв среди гражданских лиц в секторе Газа.
По его словам, США призывают предпринять шаги для уменьшения числа жертв среди мирного населения.