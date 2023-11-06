Sabah: неудачная попытка Блинкена обнять Фидана стала шоком для госсекретаря

Госсекретарь США Энтони Блинкен попытался обнять главу МИД Турции Хакана Фидана во время приветствия, но тот отошёл на шаг назад, сообщает газета Sabah.

В материале говорится, что произошедшее стало для Блинкена «шоком».

«Блинкен попытался обнять Хакана Фидана, которому он пожал руку. Однако он испытал новый шок от движения Фидана», — указывается в тексте.

Ранее Блинкен на встрече с Фиданом заявил, что Вашингтон выразил обеспокоенность числом жертв среди гражданских лиц в секторе Газа.

По его словам, США призывают предпринять шаги для уменьшения числа жертв среди мирного населения.