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Sabah: неудачная попытка Блинкена обнять Фидана стала шоком для госсекретаря

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Госсекретарь США Энтони Блинкен попытался обнять главу МИД Турции Хакана Фидана во время приветствия, но тот отошёл на шаг назад, сообщает газета Sabah.
Sabah: неудачная попытка Блинкена обнять Фидана стала шоком для госсекретаря
  • AP
  • © Jonathan Ernst

В материале говорится, что произошедшее стало для Блинкена «шоком».

«Блинкен попытался обнять Хакана Фидана, которому он пожал руку. Однако он испытал новый шок от движения Фидана», — указывается в тексте.

Ранее Блинкен на встрече с Фиданом заявил, что Вашингтон выразил обеспокоенность числом жертв среди гражданских лиц в секторе Газа.

По его словам, США призывают предпринять шаги для уменьшения числа жертв среди мирного населения.

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