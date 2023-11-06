РИА Новости: в Турции назвали недопустимыми удары Израиля по жителям Газы
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«На переговорах Фидан обратил внимание Блинкена на то, что авиаудары Израиля по мирным жителям и уничтожение инфраструктуры неприемлемы», — приводит РИА Новости слова дипломатического источника в Турции.
Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон выразил обеспокоенность числом жертв среди гражданских лиц в секторе Газа.
По его словам, США призывают предпринять шаги для уменьшения числа жертв среди мирного населения.