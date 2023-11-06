РИА Новости: в Турции назвали недопустимыми удары Израиля по жителям Газы

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что удары Израиля по гражданским лицам в секторе Газа являются недопустимыми.

«На переговорах Фидан обратил внимание Блинкена на то, что авиаудары Израиля по мирным жителям и уничтожение инфраструктуры неприемлемы», — приводит РИА Новости слова дипломатического источника в Турции.

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон выразил обеспокоенность числом жертв среди гражданских лиц в секторе Газа.

По его словам, США призывают предпринять шаги для уменьшения числа жертв среди мирного населения.