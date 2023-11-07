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Fox Business: семье Байдена вручат более двух десятков повесток из-за коррупции

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Член американской палаты представителей Джеймс Комер заявил, что в ближайшие дни членам семьи президента США Джо Байдена будет вручено «порядка двух десятков» повесток, связанных с делами о коррупции.
Fox Business: семье Байдена вручат более двух десятков повесток из-за коррупции
  • AP

Об этом в интервью Fox Business заявил сенатор Джейсон Смит. По его словам, в финансовых махинациях замешано «множество людей, которые должны будут ответить перед конгрессом».

По данным расследования, Байдены создали более 20 подставных компаний для «отмывания денег» из Китая — речь идёт о $24 млн и девяти членах семьи президента, которые участвовали в бизнес-схемах или извлекали из них выгоду, заявил конгрессмен.

В сентябре сообщалось, что комитет палаты представителей запустил расследование в отношении Байдена.

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