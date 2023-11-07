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Yle: в Финском заливе был повреждён российский кабель связи

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Российский телекоммуникационный кабель «Балтика», который соединяет Санкт-Петербург и Калининград, получил повреждения на дне Финского залива.

Об этом информирует Yle.

По данным издания, компания «Ростелеком» уведомила финские власти о повреждении российского кабеля связи, проходящего по территории экономической зоны Финляндии.

Отмечается, что на данный момент на месте инцидента работает судно «Спасатель Карев», его сопровождает корабль береговой охраны Финляндии.

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение могло появиться в результате внешнего воздействия.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскую сторону не обвиняли в повреждении газопровода Balticconnector.

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