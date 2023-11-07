Госдеп: США пригласили всех членов АТЭС на встречу лидеров в Сан-Франциско

Старший представитель Госдепартамента США по АТЭС Мэтт Мюррэй заявил, что Вашингтон пригласил всех членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества к участию в саммите лидеров в ноябре в Сан-Франциско.

Об этом информирует РИА Новости. «Соединённые Штаты пригласили все экономики-члены к участию в лидерской встрече», — сказал Мюррэй. Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва считает нарушением международных обязательств попытки США обусловить санкциями рассылку приглашений на предстоящий в ноябре саммит АТЭС в Сан-Франциско. Позже в Госдепе заявили, что США обеспечат надлежащее участие России в саммите АТЭС с учётом санкций.