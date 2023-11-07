Госдеп: США пригласили всех членов АТЭС на встречу лидеров в Сан-Франциско
Об этом информирует РИА Новости.
«Соединённые Штаты пригласили все экономики-члены к участию в лидерской встрече», — сказал Мюррэй.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва считает нарушением международных обязательств попытки США обусловить санкциями рассылку приглашений на предстоящий в ноябре саммит АТЭС в Сан-Франциско.
Позже в Госдепе заявили, что США обеспечат надлежащее участие России в саммите АТЭС с учётом санкций.