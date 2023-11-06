Кирби: Израиль проявляет признаки стремления сократить жертвы палестинцев

Израиль в некоторых случаях проявляет усилия по снижению числа жертв среди мирного палестинского населения, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Видны определённые признаки того, что существуют усилия в некоторых сценариях в попытке минимизировать это», — приводит РИА Новости слова Кирби.

Он отметил, что гибель тысяч людей от действий Израиля является очевидной.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом сообщил, что Вашингтон выразил обеспокоенность числом жертв среди гражданских лиц в секторе Газа.