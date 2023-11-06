Кирби: Израиль проявляет признаки стремления сократить жертвы палестинцев
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«Видны определённые признаки того, что существуют усилия в некоторых сценариях в попытке минимизировать это», — приводит РИА Новости слова Кирби.
Он отметил, что гибель тысяч людей от действий Израиля является очевидной.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом сообщил, что Вашингтон выразил обеспокоенность числом жертв среди гражданских лиц в секторе Газа.