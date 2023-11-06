RT в Telegram
Подпишись

Кирби: Израиль проявляет признаки стремления сократить жертвы палестинцев

Короткая ссылка
Израиль в некоторых случаях проявляет усилия по снижению числа жертв среди мирного палестинского населения, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Кирби: Израиль проявляет признаки стремления сократить жертвы палестинцев
  • AP
  • © Abed Khaled

«Видны определённые признаки того, что существуют усилия в некоторых сценариях в попытке минимизировать это», — приводит РИА Новости слова Кирби.

Он отметил, что гибель тысяч людей от действий Израиля является очевидной.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом сообщил, что Вашингтон выразил обеспокоенность числом жертв среди гражданских лиц в секторе Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить