Белый дом: США продолжат уговаривать Израиль на гуманитарные паузы в Газе

Власти Соединённых Штатов продолжат уговаривать Израиль на гуманитарные паузы в секторе Газа, несмотря на полученный отказ.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы всё же полагаем, что эти беседы стоит вести. Мы будем их продолжать с нашими израильскими партнёрами, поскольку мы всё ещё верим в ценность временных гуманитарных пауз, локализованных под решение конкретных задач», — заявил он в ходе брифинга.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом сообщил, что Вашингтон выразил обеспокоенность числом жертв среди гражданских лиц в секторе Газа.