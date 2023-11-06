ООН: около 1,5 млн жителей Газы были вынуждены покинуть дома
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- © Bashar Taleb / Keystone Press Agency
«Около 1,5 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, более 700 тыс. укрылись в неконтролируемых убежищах», — приводит ТАСС слова Дюжаррика.
Он отметил, что в Газе по-прежнему нет электричества.
Ранее представитель палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан сообщил о договорённости об эвакуации иностранных граждан из сектора Газа в обмен на переправку раненых палестинцев в Египет, но Израиль нарушил это соглашение.