ООН: около 1,5 млн жителей Газы были вынуждены покинуть дома

Около 1,5 млн жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома после эскалации палестино-израильского конфликта, заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Около 1,5 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, более 700 тыс. укрылись в неконтролируемых убежищах», — приводит ТАСС слова Дюжаррика.

Он отметил, что в Газе по-прежнему нет электричества.

Ранее представитель палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан сообщил о договорённости об эвакуации иностранных граждан из сектора Газа в обмен на переправку раненых палестинцев в Египет, но Израиль нарушил это соглашение.