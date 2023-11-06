Глава ЕП: ЕС должен отказаться от привычки снисходительного отношения к Африке

Глава Европарламента Роберта Метсола указала на необходимость для Европейского союза отказаться от привычки снисходительного отношения к странам Африки.

Об этом еврочиновница сказала в ходе обращения к главам зарубежных миссий ЕС на конференции европейских послов.

«Мы должны отказаться от дурных привычек к снисходительному отношению к странам Африки и наконец начать относиться к ним как к равным партнёрам», — цитирует Метсолу ТАСС.

Она добавила, что её призыв также касается и отношений со странами Латинской Америки.

Метсола подчеркнула, что ЕС необходимо изменить свою политику по отношению к остальному миру.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель признал, что эпоха «интеллектуального превосходства Запада» к настоящему моменту закончилась.