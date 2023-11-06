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Глава ЕП: ЕС должен отказаться от привычки снисходительного отношения к Африке

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Глава Европарламента Роберта Метсола указала на необходимость для Европейского союза отказаться от привычки снисходительного отношения к странам Африки.
Глава ЕП: ЕС должен отказаться от привычки снисходительного отношения к Африке
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом еврочиновница сказала в ходе обращения к главам зарубежных миссий ЕС на конференции европейских послов.

«Мы должны отказаться от дурных привычек к снисходительному отношению к странам Африки и наконец начать относиться к ним как к равным партнёрам», — цитирует Метсолу ТАСС.

Она добавила, что её призыв также касается и отношений со странами Латинской Америки.

Метсола подчеркнула, что ЕС необходимо изменить свою политику по отношению к остальному миру.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель признал, что эпоха «интеллектуального превосходства Запада» к настоящему моменту закончилась.

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