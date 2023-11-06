Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: украинский конфликт обернулся провалом для НАТО

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что украинский конфликт обернулся провалом для Североатлантического альянса.

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Dialogue works.

Джонсон выразил сомнения по поводу будущего альянса. Он добавил, что НАТО ничего не сможет сделать, чтобы остановить украинский конфликт.

«Конфликт обернулся провалом (для НАТО. — RT). А людям не нравится, когда их связывают с проигрышным делом. Поэтому они быстро начнут умывать руки... чтобы дистанцироваться от Украины», — резюмировал он.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский должен перестать надеяться на помощь со стороны НАТО и начать думать о заключении мира с Россией.