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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: украинский конфликт обернулся провалом для НАТО

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Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что украинский конфликт обернулся провалом для Североатлантического альянса.
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: украинский конфликт обернулся провалом для НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Dialogue works.

Джонсон выразил сомнения по поводу будущего альянса. Он добавил, что НАТО ничего не сможет сделать, чтобы остановить украинский конфликт.

«Конфликт обернулся провалом (для НАТО. — RT). А людям не нравится, когда их связывают с проигрышным делом. Поэтому они быстро начнут умывать руки... чтобы дистанцироваться от Украины», — резюмировал он.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский должен перестать надеяться на помощь со стороны НАТО и начать думать о заключении мира с Россией.

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