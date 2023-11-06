Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: украинский конфликт обернулся провалом для НАТО
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Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Dialogue works.
Джонсон выразил сомнения по поводу будущего альянса. Он добавил, что НАТО ничего не сможет сделать, чтобы остановить украинский конфликт.
«Конфликт обернулся провалом (для НАТО. — RT). А людям не нравится, когда их связывают с проигрышным делом. Поэтому они быстро начнут умывать руки... чтобы дистанцироваться от Украины», — резюмировал он.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский должен перестать надеяться на помощь со стороны НАТО и начать думать о заключении мира с Россией.