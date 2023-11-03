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Филиппо: Зеленский должен перестать надеяться на НАТО и начать думать о мире

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский должен перестать надеяться на помощь со стороны Североатлантического альянса и начать думать о заключении мира с Россией.
Филиппо: Зеленский должен перестать надеяться на НАТО и начать думать о мире
  • AP

Об этом политик написал в соцсети X (бывшая Twitter).

По словам Филиппо, провал украинского контрнаступления был очевиден.

«Пришло время прекратить бойню и перейти к переговорам о мире», — говорится в сообщении.

Он также призвал Зеленского перестать рассчитывать на помощь со стороны НАТО.

«Зеленский, с НАТО покончено», — резюмировал Филиппо.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

При этом он добавил, что единственное, что может спасти положение ВСУ, — это резкий технологический скачок.

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