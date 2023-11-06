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В ООН заявили о выходе из-под контроля военной ситуации на юге Ливана

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Официальный представитель командования Временных сил ООН в Ливане Андреа Тененти заявил о выходе из-под контроля военной ситуации на юге страны.
В ООН заявили о выходе из-под контроля военной ситуации на юге Ливана
  • AP
  • © Hussein Malla

По его словам, миротворцы обеспокоены ростом числа погибших среди мирных граждан в результате обмена ударами между участниками конфликта.

«Имеется опасная тенденция к выходу военной ситуации в пограничных районах из-под контроля. Командование «голубых касок» призывает все стороны немедленно прекратить огонь и остановить действия, которые ставят под угрозу безопасность гражданских лиц», — цитирует его заявление ТАСС.

Ранее глава «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что вероятность широкомасштабной войны между движением и Израилем реальна.

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