В ООН заявили о выходе из-под контроля военной ситуации на юге Ливана
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По его словам, миротворцы обеспокоены ростом числа погибших среди мирных граждан в результате обмена ударами между участниками конфликта.
«Имеется опасная тенденция к выходу военной ситуации в пограничных районах из-под контроля. Командование «голубых касок» призывает все стороны немедленно прекратить огонь и остановить действия, которые ставят под угрозу безопасность гражданских лиц», — цитирует его заявление ТАСС.
Ранее глава «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что вероятность широкомасштабной войны между движением и Израилем реальна.