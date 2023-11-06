RT в Telegram
Подпишись

WP: США и Израиль разошлись в оценках приемлемых потерь среди гражданских

Короткая ссылка
Мнения Соединённых Штатов и Израиля расходятся в вопросе приемлемых потерь среди гражданского населения при ударах по территории сектора Газа.
WP: США и Израиль разошлись в оценках приемлемых потерь среди гражданских
  • AP
  • © Hatem Moussa

Об этом информирует газета The Washington Post со ссылкой на источники. 

Как рассказали американские источники газеты, они не осведомлены о том, как командиры израильской армии оценивают допустимый порог жертв среди гражданских при ударах по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Отмечается, что власти США настаивают на том, чтобы свести потери гражданского населения к минимуму.

По словам сотрудника Госдепартамента, в последние дни израильская армия сократила количество авиаударов по Газе, что может свидетельствовать о том, что Израиль прислушался к США.

Но при этом атаки с воздуха всё равно приводят к большим потерям, добавил источник.

По словам другого источника, израильская оценка «приемлемого» уровня потерь среди гражданского населения отличается от американской.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к развязыванию большой войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить