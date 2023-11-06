WP: США и Израиль разошлись в оценках приемлемых потерь среди гражданских

Мнения Соединённых Штатов и Израиля расходятся в вопросе приемлемых потерь среди гражданского населения при ударах по территории сектора Газа.

Об этом информирует газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как рассказали американские источники газеты, они не осведомлены о том, как командиры израильской армии оценивают допустимый порог жертв среди гражданских при ударах по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Отмечается, что власти США настаивают на том, чтобы свести потери гражданского населения к минимуму.

По словам сотрудника Госдепартамента, в последние дни израильская армия сократила количество авиаударов по Газе, что может свидетельствовать о том, что Израиль прислушался к США.

Но при этом атаки с воздуха всё равно приводят к большим потерям, добавил источник.

По словам другого источника, израильская оценка «приемлемого» уровня потерь среди гражданского населения отличается от американской.

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