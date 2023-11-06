В ЮАР решили отозвать находящихся в Тель-Авиве дипломатов для консультаций

Правительство Южно-Африканской Республики решило отозвать всех своих дипломатов, находящихся в Тель-Авиве, для проведения консультаций в связи с ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта.

Об этом сообщила министр при канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени.

По словам Нтшавени, власти ЮАР разочарованы отказом Израиля соблюдать международное право и резолюцию ООН.

«Правительство ЮАР приняло решение отозвать всех своих дипломатов, находящихся в Тель-Авиве, для проведения консультаций», — цитирует её РИА Новости.

Ранее стало известно, что Турция отзывает своего посла в Тель-Авиве в Анкару для консультаций на фоне действий армии Израиля в секторе Газа.