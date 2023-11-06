В ЮАР решили отозвать находящихся в Тель-Авиве дипломатов для консультаций
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Об этом сообщила министр при канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени.
По словам Нтшавени, власти ЮАР разочарованы отказом Израиля соблюдать международное право и резолюцию ООН.
«Правительство ЮАР приняло решение отозвать всех своих дипломатов, находящихся в Тель-Авиве, для проведения консультаций», — цитирует её РИА Новости.
Ранее стало известно, что Турция отзывает своего посла в Тель-Авиве в Анкару для консультаций на фоне действий армии Израиля в секторе Газа.