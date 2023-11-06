RT в Telegram
Подпишись

Лавров: Россия не будет обсуждать процедуры ДСНВ с США, пока они помогают Киеву

Короткая ссылка
Соединённые Штаты поставляют Украине дальнобойное оружие, которое используется против российских стратегических баз. В такой ситуации Россия не будет обсуждать возобновление процедур в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Лавров: Россия не будет обсуждать процедуры ДСНВ с США, пока они помогают Киеву
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Как мы можем пускать американцев на наши ядерные объекты — они этого очень долго добивались — если они поставляют украинцам вооружение дальнего радиуса действия, которое уже было использовано для попыток атак против наших стратегических баз», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления по видеосвязи на марафоне общества «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Лавров подчеркнул, что с большой долей вероятности подготовить эти атаки ВСУ помогал Вашингтон.

«А в договоре о стратегических наступательных вооружениях в преамбуле сказано, что мы теперь не соперники, у нас взаимное доверие, у нас должен быть баланс интересов и неделимость безопасности», — отметил министр.

Лавров добавил, что все эти договорённости были выброшены США в мусор.

«Поэтому, когда они говорят: нет, давайте, вот у нас сейчас с Украиной там не очень заладилось, но давайте рассматривать вопросы продолжения процедур, предусмотренных этим договором, — такого не будет», — сказал он.

Ранее стало известно, что США в ходе переговоров с российскими официальными лицами выразили готовность к возобновлению переговоров по выработке новых договорённостей в сфере контроля над вооружениями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить