Лавров: Россия не будет обсуждать процедуры ДСНВ с США, пока они помогают Киеву

Соединённые Штаты поставляют Украине дальнобойное оружие, которое используется против российских стратегических баз. В такой ситуации Россия не будет обсуждать возобновление процедур в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Как мы можем пускать американцев на наши ядерные объекты — они этого очень долго добивались — если они поставляют украинцам вооружение дальнего радиуса действия, которое уже было использовано для попыток атак против наших стратегических баз», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления по видеосвязи на марафоне общества «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Лавров подчеркнул, что с большой долей вероятности подготовить эти атаки ВСУ помогал Вашингтон.

«А в договоре о стратегических наступательных вооружениях в преамбуле сказано, что мы теперь не соперники, у нас взаимное доверие, у нас должен быть баланс интересов и неделимость безопасности», — отметил министр.

Лавров добавил, что все эти договорённости были выброшены США в мусор.

«Поэтому, когда они говорят: нет, давайте, вот у нас сейчас с Украиной там не очень заладилось, но давайте рассматривать вопросы продолжения процедур, предусмотренных этим договором, — такого не будет», — сказал он.

Ранее стало известно, что США в ходе переговоров с российскими официальными лицами выразили готовность к возобновлению переговоров по выработке новых договорённостей в сфере контроля над вооружениями.