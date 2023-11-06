RND: партия Шольца СДПГ допустила сбор «кризисного взноса» с богатых немцев

В Германии Социал-демократическая партия, членом которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц, подготовила инициативу с введением в стране временного «кризисного взноса» для самых богатых немцев.

Об этом информирует портал RND со ссылкой на источники.

Отмечается, что инициатива войдёт в список предложений по экономической политике СДПГ, подготовленных к декабрьской конференции партии.

По данным портала, инициатива предполагает реформирование сферы налогов, в частности подоходного налога, на дарение и получение наследства.

Уточняется, что предложение направлено на сокращение налогов для большинства населения, но усиление налоговой нагрузки на богатых жителей страны.

Ранее историк Тарик Сирил Амар заявил, что Германия заплатит «страшную цену» за свою антироссийскую политику.