Историк Тарик Сирил Амар заявил, что Германия заплатит «страшную цену» за свою антироссийскую политику.

Об этом пишет Newsweek.

По словам историка, санкционное оружие Запада в значительной степени потерпело неудачу.

«Российская экономика устойчива и даже растёт. Но что, если первой споткнётся Германия?» — говорится в статье.

При этом Амар добавил, что сегодня немецкая модель управления переживает двойной кризис: как в экономике, так и в политике.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал, что происходит с экономикой Германии спустя год после подрыва газопроводов в Балтийском море.