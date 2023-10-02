Newsweek: Германия заплатит серьёзную цену за политику в отношении России
Об этом пишет Newsweek.
По словам историка, санкционное оружие Запада в значительной степени потерпело неудачу.
«Российская экономика устойчива и даже растёт. Но что, если первой споткнётся Германия?» — говорится в статье.
При этом Амар добавил, что сегодня немецкая модель управления переживает двойной кризис: как в экономике, так и в политике.
Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал, что происходит с экономикой Германии спустя год после подрыва газопроводов в Балтийском море.