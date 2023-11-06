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Раиси назвал поддерживающие Израиль страны соучастницами преступлений против палестинцев

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Президент Ирана Ибрагим Раиси назвал все государства, которые поддерживают Израиль, соучастниками преступлений, совершаемых в отношении палестинцев.
Раиси назвал поддерживающие Израиль страны соучастницами преступлений против палестинцев
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом он заявил в Тегеране в ходе пресс-конференции с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

«Все, кто оказывают поддержку Израилю, являются соучастниками преступлений», — подчеркнул Раиси, слова которого приводит агентство Tasnim.

По его словам, американская помощь израильской стороне, в том числе в виде поставок вооружений, позволяет Израилю действовать смелее.

Ранее МВД Газы сообщило, что в результате ударов по лагерю беженцев «Джабалия» не менее 400 человек погибли и получили ранения.

30 октября представитель армии Израиля майор Нир Динар заявил, что израильская армия не способна отличить мирных жителей в секторе Газа от членов ХАМАС.

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