Премьер Ирландии Варадкар: необходимо замедлить приток украинских беженцев
Об этом пишет Irish Times.
«Нам необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев», — сказал премьер.
Кроме того, отмечается, что Дублин рассматривает введение изменений в вопросе пособий, чтобы побудить беженцев устраиваться на работу.
Ранее беженка Ирина Мажак заявила, что украинцам в Ирландии нужно идти на работу, а не жить на пособия.
Также американский предприниматель Илон Маск выразил предположение, что современная политика ЕС и сохранение существующих миграционных трендов делают гражданскую войну в Европе неизбежной.