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Премьер Ирландии Варадкар: необходимо замедлить приток украинских беженцев

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Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил о необходимости замедлить приток украинских беженцев и отметил, что правительство страны до конца года обяжет их самостоятельно оплачивать проживание.

Об этом пишет Irish Times.

«Нам необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев», — сказал премьер.

Кроме того, отмечается, что Дублин рассматривает введение изменений в вопросе пособий, чтобы побудить беженцев устраиваться на работу.

Ранее беженка Ирина Мажак заявила, что украинцам в Ирландии нужно идти на работу, а не жить на пособия.

Также американский предприниматель Илон Маск выразил предположение, что современная политика ЕС и сохранение существующих миграционных трендов делают гражданскую войну в Европе неизбежной.

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