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WP: США не решатся на прямую конфронтацию с Москвой из-за победы России на Украине

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Обозреватель Washington Post Джейсон Уиллик выразил мнение, что Вашингтон не решится на прямую конфронтацию с Москвой из-за победы России в конфликте на Украине.

По его словам, победа России на Украине стала бы «ужасным ударом» по американским интересам.

«Но не настолько ужасным, чтобы рисковать ядерной войной», — сказал Уиллик.

Кроме того, журналист добавил, что Запад сегодня расколот в вопросе оказания дальнейшей помощи Киеву.

Ранее в Figaro заявили, что Вашингтон переложит ответственность за заключение мира на Владимира Зеленского.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Запад устал от бесконечной помощи Украине.

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