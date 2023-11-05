Херш: Нетаньяху отказал США в приостановке боевых действий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал США в вопросе приостановки боевых действий в секторе Газа, заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники.

«Запросы от президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, который недавно посетил Тель-Авив, о «паузе» в бомбардировках были с ходу отклонены премьер-министром Нетаньяху и израильским военным руководством», — написал Херш в своём блоге.

Он отметил, со ссылкой на неназванного американского чиновника, что режим прекращения огня и гуманитарная пауза воспринимаются Израилем как перерыв в совершении бомбардировок.

Президент США Джо Байден ранее заявил о прогрессе в обеспечении гуманитарной паузы в секторе Газа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступлений против человечности.