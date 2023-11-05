Филиппо возмутило обещание фон дер Ляйен Зеленскому ввести 12-й пакет санкций

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, после того как она анонсировала 12-й пакет антироссийских санкций.

«Урсула фон дер Ляйен, находясь в поездке в Киеве, только что объявила о 12-м пакете антироссийских санкций, чтобы порадовать Зеленского», — написал Филиппо в соцсети X.

Он отметил, что предыдущие пакеты санкций не помогли ослабить Россию, а оказали негативное влияние на страны Запада.

Ранее агентство Bloomberg писало, что 12-й пакет санкций ЕС против России подразумевает торговые ограничения на $5,3 млрд.