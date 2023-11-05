Филиппо возмутило обещание фон дер Ляйен Зеленскому ввести 12-й пакет санкций
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«Урсула фон дер Ляйен, находясь в поездке в Киеве, только что объявила о 12-м пакете антироссийских санкций, чтобы порадовать Зеленского», — написал Филиппо в соцсети X.
Он отметил, что предыдущие пакеты санкций не помогли ослабить Россию, а оказали негативное влияние на страны Запада.
Ранее агентство Bloomberg писало, что 12-й пакет санкций ЕС против России подразумевает торговые ограничения на $5,3 млрд.