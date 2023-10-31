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Bloomberg: новые санкции ЕС против России подразумевают ограничения на $5,3 млрд

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Новый, уже 12-й пакет санкций ЕС против России подразумевает торговые ограничения на $5,3 млрд.
Bloomberg: новые санкции ЕС против России подразумевают ограничения на $5,3 млрд
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Европейский союз обдумывает новый раунд ограничений, который ударит по торговле с Россией примерно на €5 млрд ($5,3 млрд) в рамках пакета санкций», — отмечается в материале.

По данным источников агентства, санкции могут затронуть экспорт сварочного оборудования, химической продукции и других технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

Также объединением обсуждается возможность запретить выдачу лицензий на программное обеспечение и импорт некоторых обработанных металлов, алюминиевой и строительной продукции, товаров транспортного назначения и алмазов.

Ранее представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри заявил, что переговоры Европейского союза с партнёрами по G7 по вопросу введения санкций в отношении российских алмазов всё ещё продолжаются.

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