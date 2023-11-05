DHA: в Турции против пытавшихся проникнуть на базу США применили водомёты

В турецком городе Адана полиция применила слезоточивый газ и водомёты против участников акции в поддержку Палестины, которые пытались проникнуть на территорию военной базы США Инджирлик, сообщает агентство DHA.

Отмечается, что участники акции требовали закрыть американскую базу.

«Конная полиция и сотрудники применили слезоточивый газ и водомёты, чтобы помешать демонстрантам», — говорится в сообщении.

Ранее корреспондент RT Аллам Сбейхат показал кадры митинга в поддержку Палестины, который проходит в Стамбуле.

До этого несколько тысяч человек вышли 21 октября на улицы Нью-Йорка, чтобы выразить поддержку Палестине и призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке.