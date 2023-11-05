DHA: в Турции против пытавшихся проникнуть на базу США применили водомёты
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Отмечается, что участники акции требовали закрыть американскую базу.
«Конная полиция и сотрудники применили слезоточивый газ и водомёты, чтобы помешать демонстрантам», — говорится в сообщении.
Ранее корреспондент RT Аллам Сбейхат показал кадры митинга в поддержку Палестины, который проходит в Стамбуле.
До этого несколько тысяч человек вышли 21 октября на улицы Нью-Йорка, чтобы выразить поддержку Палестине и призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке.