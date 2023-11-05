Полиция Лондона задержала 29 человек в ходе акций в поддержку Палестины

Лондонская полиция задержала 29 человек в ходе демонстраций в поддержку Палестины.

«На сегодняшний день было произведено в общей сложности 29 арестов за правонарушения, включая разжигание расовой ненависти и нарушение общественного порядка на расовой почве», — говорится в сообщении полиции.

Ранее корреспондент RT Аллам Сбейхат показал кадры митинга в поддержку Палестины, который проходит в Стамбуле.

До этого несколько тысяч человек вышли 21 октября на улицы Нью-Йорка, чтобы выразить поддержку Палестине и призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке.