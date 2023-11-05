Глава Пентагона Ллойд Остин лжёт о возможностях ВСУ одержать победу над ВС России.

Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«Россия проигрывает, а Украина побеждает. Хорошо, а тогда почему Киев просит поставить ещё больше оружия, почему тогда российские войска наступают?» — отметил он.

Ранее Военная хроника писала, что активные боевые действия начались 4 июня. На данный момент наступление ВСУ не прекращено, но уже очевидно, что оно теряет темп и сохраняется больше для создания видимости, чем для достижения реальных целей.